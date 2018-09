Theresa May revela que acordo entre Reino Unido e UE sobre o Brexit está próximo

A primeira-ministra britânica, Theresa May, revelou num artigo que publica no jornal alemão Die Welt, que o Reino Unido e a União Europeia estão perto de chegar a um acordo sobre o Brexit.

No artigo, May defende que ambos os lados precisam de mostrar boa vontade, de forma a evitar uma saída dura do Reino Unido da União Europeia.

Um dos problemas desta saída é a definição da fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte. Theresa May defende que deve existir uma zona sem taxas nem alfandegas entre o Reino Unido e a UE nesta fronteira.

Esta quarta-feira, os líderes europeus vão encontrar-se em Salzburgo, na Áustria, para discutir precisamente a saída do Reino Unido da UE.