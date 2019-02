Tinha pouco mais de 200 gramas quando nasceu. É o bebé rapaz mais pequeno do mundo a sobreviver

Pesava apenas 268 gramas quando nasceu. Cabia na palma de uma mão. Hoje, cinco meses depois, saiu finalmente do hospital. Vivo e saudável.

PUB

O bebé nasceu de uma cesariana de emergência, aos seis meses de gestação, no Keio University Hospital, em Tóquio, no Japão.

Os médicos acreditam que se trata do menino mais pequeno do mundo a sobreviver sem qualquer problema de saúde.

A mãe do bebé, que agora já pesa 3,2 quilos, mostra-se feliz e aliviada por o rapaz ir finalmente para casa, após cinco meses de internamento. "Estou contente por ele ter crescido tanto, porque, honestamente, não sabia se ele iria sobreviver", confessou.

De acordo com a BBC News , os médicos japoneses, que consultaram os registos da Universidade do Iowa, afirmam que este é o bebé rapaz mais pequeno a nascer e a ter alta de um hospital.

O recorde entre todos os bebés - rapazes e raparigas - continua, contudo, a pertencer a uma menina alemã que, em 2015, nasceu com 252 gramas.

A taxa de sobrevivência para os bebés que nascem com menos de 300 gramas é de apenas 50%, no Japão. Entre os sobreviventes, é muito raro encontrar bebés do sexo masculino. As causas para este fenómeno ainda não são claras, mas os especialistas acreditam que o fenómeno se deverá ao facto de os pulmões se desenvolverem mais lentamente nos rapazes do que nas raparigas