Tiroteio em banco nos Estados Unidos faz pelo menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram, esta quarta-feira, durante um tiroteio em Sebring, no centro da Flórida, EUA, depois de um homem que assaltou um banco se ter entrincheirado no local, informou a polícia.

Fonte oficiais indicaram que um jovem, Zephen Xaver, de 21 anos, ligou para a linha de emergência 911 (equivalente ao 112 português) e disse que tinha disparado no interior do banco.

A polícia não revelou as identidades das vítimas nem se eram clientes ou trabalhadores do banco.

Após a chamada, guardas fardados cercaram o banco e estabeleceram um perímetro de segurança.

Depois das negociações para tentar que o assaltante saísse do banco terem sido infrutíferas, uma equipa das forças especiais SWAT entrou no local e continuou as negociações, acabando o suspeito por se render.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, lamentou o "trágico tiroteio em Sebring" e ofereceu a sua ajuda às autoridades locais, acrescentando na sua conta no Twitter que ele e a sua mulher, Casey, "rezam pelas vítimas e pelas suas famílias".

O assalto ocorreu perto do meio-dia local (17h00 em Lisboa) numa sucursal do SunTrust Bank de Sebring.

A Flórida tem sido, nos últimos três anos cenário, de tiroteios massivos, como o do clube de Pulse, em Orlando, ou da escola secundária da cidade de Parklando, onde morreram 49 e 17 pessoas, respetivamente.

No caso de Pulse também morreu o agressor, um norte-americano de origem afegã, Omar Mateen, com disparos das autoridades.