Pelo menos três mortos em tiroteio no Maryland

Um tiroteio ocorreu, esta quinta-feira, em Aberdeen, Baltimore, nos Estados Unidos, e há pelo menos três mortos, segundo a CNN.

As autoridades falavam em "várias vítimas" e, de acordo com os meios de comunicação local, as autoridades pediram para evacuar a área.

O gabinete do xerife do condado de Harford escreveu no Twitter que a situação ainda está a decorrer.

Larry Hogan, governador do estado, fala num "terrível tiroteio" em Aberdeen que está a ser investigado. "O Estado está pronto para prestar qualquer apoio", escreveu, deixando as condolências aos que foram afetados.

O FBI revelou ainda que está a responder ao tiroteio.