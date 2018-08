Tiroteio num centro comercial da Florida faz várias vítimas. Suspeito morto.

A polícia norte-americana está a acorrer a um tiroteio em massa num centro comercial em Jacksonville, na Florida.

No Twitter, o gabinete do xerife confirma a morte de um suspeito no local do tiroteio, sem confirmar a existência de um segundo. Uma equipa SWAT está neste momento no interior do centro comercial.

A cidade de Jacksonville, é a mais populosa do estado da Florida e através do Twitter, o mesmo órgão oficial já confirmou que há vítimas mortais e que várias pessoas que foram transportadas para o hospital.

Na mesma rede social, pede às pessoas que se afastem da área. Segundo a CNN, cadeia de televisão norte-americana, há 11 pessoas feridas.

Várias testemunhas citadas por sites noticiosos norte-americanos dão conta de ambulâncias, bombeiros e polícia a chegar à zona. As estradas na estão bloqueadas.

Numa pizzaria do centro comercial estava a acontecer um torneio de videojogos. Através do Twitter, a organizadora do evento refere a ocorrência de um tiroteio no local do torneio e que um dos jogadores sofreu um ferimento ligeiro na mão.