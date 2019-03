Destruição catastrófica. Tornado provoca pelo menos 23 mortos nos Estados Unidos

Pelo menos 23 pessoas morreram no domingo durante a passagem de um tornado que provocou estragos "catastróficos" no Estado do Alabama, sudeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

PUB

"Infelizmente o nosso balanço é de 23 mortos", disse aos jornalistas Jay Jones, xerife do condado de Lee, na região leste do Alabama, perto da fronteira com o Estado da Geórgia.

O mesmo responsável acrescentou que "várias pessoas" continuam desaparecidas e que "outras se encontram hospitalizadas" devido a ferimentos graves.

O médico legista do condado de Lee, Bill Harris, disse à estação de televisão MSNBC que há crianças entre as vítimas mortais.

As buscas foram interrompidas durante a noite, devido às más condições meteorológicas, mas devem ser retomadas nas próximas horas.

De acordo com o xerife, o "tornado percorreu alguns quilómetros e provocando uma destruição catastrófica".

O xerife referiu-se apenas à passagem de um tornado, mas os serviços meteorológicos indicaram que se tratou de um fenómeno que juntou simultaneamente dois tornados que "dizimaram" o condado de Lee.

Más de 20 fallecidos en #Alabama tras el paso de tornados y la época de éstos fenómenos no ha hecho más que comenzar en EEUU...#AlabamaTornadoes

Vídeo: @scottfillmer pic.twitter.com/8DXx8FqnkS - Irene Santa (@IreneSanta_) March 4, 2019

No local mais afetado o tornado foi registado como sendo do tipo EF-3 o que significa que gerou ventos entre os 218 e os 266 quilómetros por hora.

Os serviços meteorológicos indicam igualmente que se registou a formação de tornados noutros pontos dos Estados do Alabama e da Geórgia, no domingo.

As imagens que estão a ser transmitidas pelas cadeias de televisão mostram casas destruídas, árvores derrubadas e estradas intransitáveis.

Monster tornado spotted today in Warner Robins, Georgia as winter storm brings severe weather to the South. Authorities say at least two people were killed by a possible tornado in Alabama. https://t.co/PLrn9Uw8Os pic.twitter.com/2CdSQYTx5b - ABC News (@ABC) March 4, 2019

As falhas na distribuição de eletricidade estão a afetar seis mil pessoas em Lee, mas os estragos na rede elétrica afetam igualmente zonas na Geórgia.

Os serviços meteorológicos dos Estados Unidos lançaram um alerta de tornado, no domingo, indicando que as pessoas deviam procurar abrigo em caves ou em zonas centrais dos edifícios, sem janelas.