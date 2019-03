Torre Eiffel faz 130 anos, mas antes Gustave construiu em Portugal

O arquiteto francês Gustave Eiffel inovou a arquitetura com ferro e levou-a a todo o mundo. Em Portugal há mais de 80 projetos com assinatura Eiffel, sobretudo no norte do país.

Ouça o trabalho da jornalista Lígia Anjos sobre o percurso de Gustavo Eiffel em Portugal.

Quando se fala da firma Eiffel "podemos falar da Ponte Dona Maria Pia, no Porto. Podemos falar de uma série de pontes e viadutos no norte, por exemplo, a de Barcelos ou a de Viana do Castelo", descreve o historiador de arte em Paris, Jorge Gonçalves.

Foto: Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

No Porto, a firma Gustave Eiffel concebeu e construiu a Ponte Maria Pia. Ainda hoje é possível visitar o gabinete de um dos maiores arquitetos mundiais no Palácio da Bolsa.

Em 1876, Gustave Eiffel permitiu a ligação ferroviária entre Lisboa e o Porto com a Ponte Maria Pia. Jorge Gonçalves lembra que o problema entre Lisboa e Porto sempre foi "o final do trajeto, como passar o rio Douro".

Foto: Pedro Correia/Global Imagens

Numa altura de grande inovação nos transportes, da engenharia industrial e arquitetónica, "a imposição icónica da torre Eiffel fez com que a arquitetura do ferro se pudesse incorporar em todo o mundo e assumir-se esteticamente, algo que na altura criava muito controvérsia".

O arquiteto francês deixou uma presença forte em Portugal. Encontramos influências da inovação Eiffel no Elevador de Santa Justa ou ainda na Ponte de D. Luís.

Foto: Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A ponte portuense ficou famosa por ter o maior arco em ferro até então construído e foi projetada por um dos melhores engenheiros da firma Eiffel, Théophile Seyrig. Mais tarde, em 1886, o engenheiro viria a conceber a Ponte D. Luís I.

Foto: Global Imagens

"No Porto é mais interessante porque temos duas pontes, quase lado a lado, Dona Maria Pia e Dom Luís I. As semelhanças são inúmeras, embora a Ponte Dona Maria Pia seja muito mais arrojada por ter um vão muito mais extenso e uma linha arquitetural mais inovadora, sendo a maior da firma Eiffel", conclui o também académico em Paris, Jorge Gonçalves.

Na segunda metade do século XIX, Portugal desenvolveu os caminhos-de-ferro no país. Gustave Eiffel assinou a construção da Ponte rodoferroviária de Viana do Castelo, mas também a Ponte sobre o Coura, em Caminha, os viadutos de Tâmega e Vila Meã na linha do Douro e as pontes de Cávado, Neiva, Lima e Âncora, na linha do Minho.