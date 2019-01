Toyota chama 1,7 milhões de veículos para substituir airbags da Takata nos EUA

O grupo Toyota anunciou esta quarta-feira a chamada à revisão de 1,7 milhões de veículos nos Estados Unidos da América para substituir os airbags defeituosos do fabricante japonês Takata.

A empresa referiu, em comunicado, que as viaturas afetadas são algumas unidades dos modelos Toyota 4Runner, Corolla, Matrix, Sienna e Scion XB e dos Lexus ES 350, GX 460, IS 250 C, IS 350 C, IS 350 e IS-F.

O defeito nos airbags do fornecedor Takata levou à maior chamada à revisão da história do setor automóvel nos EUA, após causar a morte a 23 pessoas em todo o mundo.

Os 1,7 milhões de veículos chamados à revisão pela Toyota juntam-se aos mais de 37 milhões de automóveis nos EUA, produzidos por múltiplos fabricantes, que haviam sido incluídos em outras campanhas para reparar os airbags defeituosos do fornecedor Takata.

O escândalo com os airbags da Takata, que levou à falência a companhia em junho de 2017, iniciou-se em 2008, quando vários fabricantes começaram a chamar automóveis à revisão para reparar os equipamentos que explodiam no momento da ativação.

Os airbags tinham sido produzidos por uma filial da Takata no México, usando nitrato de amónio nos insufladores. Este gás é instável e com o passar do tempo e em condições de elevada humidade e temperatura causa a explosão dos insufladores no momento da ativação do airbags.

Durante anos, a Takata recusou-se a reconhecer o perigo destes produtos defeituosos e atrasou as chamadas à revisão dos veículos afetados.

O escândalo finalmente forçou a Takata a reconhecer a sua culpabilidade e a pagar mil milhões de dólares para chegar a um acordo com as autoridades federais norte-americanas.