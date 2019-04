Trabalhistas do SDP vencem eleições com pouca distância para o partido anti-emigração

Ouça a peça de Hélder Fernandes sobre as eleições na Finlândia

Os Trabalhistas do SDP declararam vitória nas eleições filandesas, mas a distância é curta em relação aos Verdadeiros Finlandeses, o partido populista anti-emigração.

Os populistas da direita eurocética anti-imigraçäo tornam-se no segundo maior partido do país, a apenas um deputado e cinco mil votos atrás dos trabalhistas do SPD.

A coligação de centro-direita liberal-conservadora que estava no poder perdeu as eleições, penalizada por quatro anos de crise e políticas impopulares de austeridade e limitação dos subsídios de desemprego, entre outros apoios do Estado.

A grande dúvida que resta agora saber é qual vai ser o próximo governo da Finlândia. Os populistas avisam que votarão contra todas as alternativas em que não estejam incluídos, pelo que formar governo não vai ser tarefa fácil.

A missão deve recair sobre o SPD trabalhista, após 16 anos na oposição, que pode convidar verdes, pró-comunistas e conservadores para uma novo Governo arco-íris de salvação nacional ou optar por um Executivo com cristãos-democratas, conservadores e verdes para uma coligação alargada entre blocos.

E, pela primeira vez na história da democracia finlandesa, nenhum partido chegou aos 20% de votos, num Parlamento com uma dezena de partidos e sem possibilidade de maiorias à direita ou esquerda.