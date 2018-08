Nova sede da NATO batizada com o nome de McCain? Ideia é de três ex-secretários-gerais

Três ex-secretários-gerais da NATO pediram hoje que a nova sede da Aliança Atlântica em Bruxelas receba o nome do senador republicano norte-americano John McCain, que morreu no sábado.

Numa carta publicada pelo diário britânico The Times, o dinamarquês Anders Fogh Rassmussen (2009-2014), o britânico George Robertson (1999-2003) e o espanhol Javier Solana (1995-1999) homenageiam John McCain pelo trabalho que desenvolveu na promoção do papel da Aliança Atlântica. Pode ler o documento no seguinte tweet:

Na carta, qualificam a NATO de "pedra de toque" de um mundo estável, livre e pacífico, afirmando que "poucas coisas simbolizam a Aliança e os benefícios da liderança mundial norte-americano como a vida e o trabalho de John McCain".

"Apesar de ser um senador dos Estados Unidos, por toda a Europa sentíamos que John McCain era um dos nossos", afirmam.

Referindo como McCain se envolveu na "promoção da liberdade nas ex-repúblicas soviéticas da Europa de Leste" e na "defesa de uma ordem internacional multilateral em momentos de ceticismo", afirmam que McCain foi "uma referência para todos os que acreditam que a unidade transatlântica é o único meio de assegurar a paz".

McCain morreu no sábado aos 81 anos, um dia depois de a sua família ter anunciado que o senador tinha decidido parar com o tratamento do cancro cerebral que lhe fora diagnosticado cerca de um ano antes.