Três mortos em manifestação contra o Governo do Sudão

Três pessoas morreram e várias ficaram feridas depois de uma intervenção da polícia para dispersar um protesto anti-Governo em Omdurman, cidade geminada com a capital sudanesa Cartum, informou a polícia local.

"Uma manifestação ilegal foi realizada em Omdurman e a polícia dispersou os manifestantes com gás lacrimogéneo", adiantou o porta-voz da polícia Hashim Abdelrahim em comunicado.

"Mais tarde, a polícia foi informada da morte de três manifestantes e abrimos uma investigação", pode ler-se na mesma nota.

Na quarta-feira, centenas de manifestantes participaram num protesto contra o Governo em Omdurman, na margem oeste do Nilo, logo após um comício que juntou vários milhares de apoiantes do Presidente do Sudão, Omar al-Bashir, em Cartum, numa iniciativa pró-regime.

Os manifestantes anti-Governo foram dispersados pela polícia e médicos do principal hospital da cidade disseram que as forças de segurança chegaram a disparar gás lacrimogéneo naquele estabelecimento de saúde.

Milhares de manifestantes percorreram as ruas em dezembro, após a decisão do Governo de triplicar o preço do pão, quando o Sudão, que vive uma crise económica e apresenta baixas reservas de divisas, enfrenta uma inflação de 70%.

Antes do anúncio feito hoje pela polícia, as autoridades tinham confirmado o balanço feito num relatório que dava conta de 19 mortos, incluindo dois membros dos serviços de segurança durante os protestos que começaram a 19 de dezembro.

A organização não-governamental Human Rights Watch, por sua vez, avança com um número superior de mortes: 40, incluindo crianças, sem que estejam contabilizadas as vítimas mortais durante o último incidente com as forças policiais.