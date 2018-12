Três pescadores morrem em naufrágio ao largo da Galiza. Há um desaparecido

Um naufrágio ao largo da Galiza, junto ao Cabo de Fisterra, em Espanha, resultou na morte de três pescadores e há ainda uma pessoa desaparecida.

De acordo com o jornal La Voz de Galicia, as autoridades estão à procura do quarto pescador que ainda não foi encontrado.

Seis outros tripulantes foram salvos nos barcos salva-vida do Sin Querer Dos.