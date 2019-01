Queda de helicóptero no Brasil faz um morto. Tripulantes foram resgatados do mar

Os quatro tripulantes de um helicóptero da polícia militar do estado brasileiro do Rio de Janeiro, que caiu ao mar esta segunda-feira por volta das 09h00 locais (11h00 em Lisboa), foram resgatados, divulgaram as autoridades locais

Segundo a Globo, os militares resgatados foram transportados para o hospital, onde um deles, que ainda foi reanimado no local depois de ter ficado alguns minutos submerso na cabine, acabou por morrer.

Outra vítima do acidente fraturou a perna e os restantes não ficaram feridos.

Ainda não se sabe o motivo da queda do helicóptero, que segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é um modelo esquilo AS 350 BA fabricado em 1998 pela Helibras.