Trump cancela encontro com Putin devido a crise na Ucrânia

A tensão entre Ucrânia e a Rússia levou Donald Trump a cancelar o encontro com Vladimir Putin, uma reunião que estava prevista acontecer durante a cimeira do G20 marcada para amanhã e depois, em Buenos Aires. O Presidente norte-americano explica a decisão em dois "tweets".

Donald Trump escreve que como os barcos e os marinheiros ucranianos ainda não foram devolvidos, é melhor para todas as partes envolvidas cancelar a reunião que tinha sido marcada.

Trump afirma ainda esperar com expectativa a realização de um outro encontro assim que a situação se resolva.

Poucas horas antes deste anúncio, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizia que a reunião estava marcada e que a Rússia não tinha recebido informação em contrário dos EUA: "Os preparativos continuam".

Ontem, Vladimir Putin tinha-se referido ao apresamento de três navios militares ucranianos pela marinha russa dizendo que "cumpriram o seu dever militar com perfeição, com precisão" argumentando que as tripulações ucranianas não responderam aos alertas das forças russas.

No domingo, três navios de guerra ucranianos foram apresados, depois de ter sido alvejados, no estreito de Kerch. A Rússia considera que os navios estavam em águas russas e que resistiram à ação da guarda costeira. Na versão da Ucrânia, os navios estavam em águas neutras e foram atacados pelas forças russas.