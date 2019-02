Donald Trump respondeu no Twitter ao discurso inflamado de Spike Lee na cerimónia de entrega dos Óscares deste ano.

Depois de o ator Samuel L. Jackson gritar o seu nome, o realizador - que era um dos argumentistas de "BlacKkKlansman - O Infiltrado", saltou-lhe literalmente para o colo. Depois do momento insólito, Spike Lee pediu para parar o cronómetro e tirou do bolso quatro folhas amarelas.

O discurso foi contra o racismo, mas houve também lugar a um apelo para "fazer o acertado" ("do the right thing"), nas eleições dos Estados Unidos.

Trump encarou as palavras do realizador como um "ataque" e, no Twitter, garantiu que fez mais pelas comunidades afro-americanas do que "quase todos os presidentes" que lhe sucederam.

"Seria bom que Spike lesse as suas notas, ou melhor ainda não precisasse de notas de todo quando está atacar com racismo o seu presidente, que fez mais pelos afro-americanos (na reforma da justiça criminal, menores números de desemprego da História, cortes em impostos, etc) do que quase todos os presidentes!", escreveu.

Nomeado várias vezes, Spike Leesó tinha conseguido um Óscar honorário em 2016 ao fim de 30 anos de carreira. Na noite passada levou para casa a estatueta pelo Melhor Argumento Adaptado.

Diz o realizador que "se não fosse" por April Reign e o movimento que iniciou há quatro anos - #OscarsSoWhite - não teria pisado o palco com uma estatueta dourada na mão. "Abriram a Academia para a tornar mais parecida com a América, mais diversa", disse o cineasta.

