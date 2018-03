Trump demite Rex Tillerson. Pompeo é o novo chefe da diplomacia

Num comunicado a que o jornal Washington Post teve acesso, divulgado esta terça-feira de manhã, pode ler-se: "Por último, quero agradecer a Rex Tillerson pelo seu serviço. Muito foi conseguido nos últimos 14 meses, e eu desejo o melhor para ele e para a sua família".

Donald Trump também divulgou a decisão na rede social Twitter. "Mike Pompeo vai ser o nosso novo secretário de Estado. Vai fazer um trabalho fantástico! Obrigado ao Rex Tillerson pelo seu serviço! A Gina Haspel vai ser a nova diretora da CIA, e a primeira mulher a ser escolhida. Parabéns a todos!", escreveu. Gina Haspel integrou a CIA em 1985 e, em fevereiro de 2017 foi nomeada vice-diretora por Donald Trump.

As mudanças na diplomacia da administração norte-americana surgem a cerca de dois meses da reunião de Donald Trump com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un.

Entretanto, o Presidente dos Estados Unidos já veio justificar a demissão de Rex Tillerson, invocando, por exemplo, desacordos sobre o dossiê nuclear iraniano. "Quando se observa o acordo sobre o programa nuclear iraniano, penso que é horrível, Tillerson pensa que está bem. Nós entendíamo-nos bem, mas tivemos desacordos", explicou Trump, nos jardins da Casa Branca, antes de embarcar no helicóptero que o transportou até à Califórnia.

Donald Trump assegurou ainda que a sua forma de pensar "é similar" à de Mike Pompeo, ex-diretor da CIA, designado hoje o novo secretário de Estado: "Com Mike Pompeo, temos uma forma de pensar similar. Tem uma energia tremenda, um tremendo intelecto, estamos sempre na mesma onda. A nossa relação é realmente boa", afirmou.

Rex Tillerson garantiu não ter falado com Trump antes de ter sido demitido da Administração. "O secretário (de Estado) não falou com o Presidente esta manhã e ignora as razões, mas ele reconhece que serviu a causa pública e continua a pensar que servir é uma tarefa nobre", afirmou um responsável pelo departamento de Estado.

Em dezembro de 2016, a escolha de Rex Tillerson, então presidente-executivo do gigante petrolífero Exxon Mobil com ligações reconhecidas ao Kremlin, para liderar a diplomacia dos Estados Unidos gerou controvérsia.

Sem qualquer experiência diplomática ou governativa, Tillerson foi apresentado ao mundo como próximo do Presidente russo, Vladmir Putin, e do Kremlin. O próprio chegou a confessar ter ficado "boquiaberto" quando Trump lhe fez o convite para liderar o Departamento de Estado e admitiu que só assumiu a pasta porque a mulher o convenceu.

Notícia atualizada às 15h07 com justificações de Donald Trump sobre a demissão de Rex Tillerson