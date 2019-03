Trump diz que mantém boa relação com Coreia do Norte, apesar de cimeira falhada

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que mantém "muito bom" relacionamento com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, apesar de terem falhado um acordo na cimeira do Vietname.

No regresso a Washington, após os dois dias de cimeira entre os EUA e a Coreia do Norte, esta semana em Hanói, Donald Trump fez um balanço positivo das negociações entre os dois países, dizendo que o facto de não ter havido um acordo final em nada afetou as relações com o seu homólogo coreano.

"Tivemos negociações muito substanciais com Kim Jong-un, sabemos o que eles querem e eles sabem o que queremos. O relacionamento mantém-se muito bom. Veremos o que acontece", disse o Presidente norte-americano, na sua conta de Twitter.

Trump não voltou a falar sobre a falha de acordo entre os dois países, depois de se terem conhecido versões diferentes sobre as razões do desentendimento.

O Presidente dos EUA disse que o acordo falhou porque não podia aceitar a exigência de "levantamento total das sanções" em troca do encerramento do arsenal nuclear.

O governo norte-coreano, por seu lado, disse que Trump perdeu uma ocasião "que pode não se repetir", ao não aceitar o "levantamento parcial" de sanções levantadas por Washington, em troca de um compromisso escrito de suspensão total dos testes com armas nucleares.

A cimeira de Hanói foi o segundo encontro entre os dois líderes, depois de uma primeira reunião em 2018, em Singapura, onde se procura a assinatura de um tratado de paz entre os dois países, que está adiado desde 1953, e de um compromisso de desnuclearização da península coreana.