Trump é um anti-Mandela total

O jornalista John Carlin, durante muitos anos colunista semanal no El País, antigo correspondente na África do Sul e autor do livro que deu origem ao filme "Invictus", não poupa nos adjetivos sobre o presidente norte-americano, quando falou com a TSF à margem da conferência Mandela, em Lisboa.

"Donald Trump é um anti-Mandela, em todos os aspetos. Considerando todas as caraterísticas que Trump tenha, vemos o contrário e é o que Mandela representa. E vemos que o espírito do mundo atualmente é de construir muros, em vez de construir pontes. Vemos isso com o Brexit, vemos isso aqui ao lado, em Espanha com a Catalunha, a Turquia, em todo o lado", realçou o jornalista, admitindo que "é difícil encontrar alguém que esteja sequer perto de Mandela no grande palco mundial".

John Carlin ouvido pelo jornalista da TSF Ricardo Alexandre

Na opinião de John Carlin, Mandela deve ser recordado porque "deu o exemplo e iluminou o caminho para toda a gente onde quer que seja, e o reconfortante é que, ainda que agora estejamos a viver uma era estúpida, o que Mandela nos ensina é que se uma vez foi possível mudar, pode acontecer novamente".

Em entrevista à TSF, o escritor classificou de forma muito negativa a cimeira de Helsínquia, esta semana, entre Trump e Putin.

"O que vemos em larga medida em Putin e Trump é que são cínicos, narcisistas, não são movidos em primeira instância pelo bem comum mas sim por uma percepção geral de como alimentar os seus próprios egos, é a grande diferença entre Mandela e Trump. Putin não conheço assim tão bem. Mandela tinha uma visão clara no sentido de saber para onde queria ir: sabia quais eram os seus objetivos e os princípios para os atingir. Trump inventa coisas ao longo do caminho, como uma criança impulsiva de oito anos de idade. Muda de opinião e muda o que diz a cada cinco minutos. Não há visão estratégica, não há causa, não há missão. Não há objetivos com elevação, não há princípios. Trata-se apenas de alimentar o seu ego infantil", justificou John Carlin.

Em entrevista a Ricardo Alexandre, escritor comentou a cimeira entre Trump e Putin

Para John Carlin, Mandela foi um visionário, o melhor "animal Politico" desde Abraham Lincoln, com um tremendo poder de persuasão aliado a uma grande capacidade de resistência. Mas admite que as avaliações sobre o líder sul-africano poderiam hoje ser diferentes se ele tivesse permanecido no poder mais que um mandato.

"Parece haver uma lei científica sobre o comportamento político humano que nos diz que se alguém ficar no poder mais do que um certo período de tempo, é como se um vírus penetrasse o sistema e as pessoas ficam apaixonadas pelo poder, pelo privilégio, pelo glamour, apaixonadas pelo dinheiro e apaixonadas por elas próprias, na medida em que acham que são indispensáveis. Portanto, é uma boa questão e Mandela é mais uma vez o exemplo. A sua sabedoria ao decidir sair ao fim de um mandato presidencial, após cinco anos: creio que o fez em primeiro lugar porque achou que ia estar velho e cansado; penso que o fez também porque queria dar o exemplo às gerações vindouras, não só na África do Sul como no mundo. Mas em terceiro lugar, porque estaria consciente, como tantas vezes o disse, que não era um santo. E talvez ele também fosse capaz de sucumbir às mesmas tentações que parecem contaminar toda a gente que fica no poder após um certo tempo", justificou ainda o jornalista.