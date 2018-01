Governo do Irão diz que Trump devia dedicar-se aos milhões de sem-abrigo nos EUA

O governo iraniano aconselhou, esta terça-feira, o Presidente norte-americano Donald Trump a ocupar-se "dos milhões de sem-abrigo e esfomeados" nos Estados Unidos, em vez de estar a enviar 'tweets' sobre a situação no Irão.

"Em vez de perder o seu tempo a enviar 'tweets' inúteis e insultuosos contra os outros povos, faria melhor se tomasse conta dos problemas internos no seu país, nomeadamente o assassínio de dezenas de pessoas todos os dias e os milhões de sem-abrigo e esfomeados", declarou o porta-voz do ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Bahram Ghassemi, citado pela imprensa local.

No sexto dia de contestação ao governo iraniano, já marcada pela violência, Trump voltou a atacar o regime no poder em Teerão.

"Por fim os iranianos estão a agir contra um regime brutal e corrupto", escreveu Trump no seu habitual tweet matinal. "O povo tem pouca comida, uma grande inflação e nada de direitos humanos. Os Estados Unidos estão atentos", completou.

Na segunda-feira, Trump tinha escrito que "os tempos da mudança" tinham chegado ao Irão, um dos principais alvos das críticas do Presidente norte-americano desde que chegou ao poder, em janeiro de 2017.

No total, 21 pessoas - entre as quais 16 manifestantes - foram mortas desde quinta-feira no decorrer de protestos contra as dificuldades económicas e o poder iraniano, que começaram em Machhad e que já se alargaram ao resto do país. Trata-se das maiores manifestações contra o governo no Irão desde as eleições presidenciais de 2009.

Trump voltou a criticar o acordo concluído em 2015 pelo seu antecessor, Barack Obama, sobre o programa nuclear iraniano (que inclui as seis potências mundiais EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha).

"Todo o dinheiro que o Presidente Obama lhes deu de forma tão tonta foi parar ao terrorismo e aos seus bolsos", disse, numa referência ao acordo, que trocava o fim das sanções contra o Irão pelo fim do programa nuclear iraniano com fins militares.