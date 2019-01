Trump deu os parabéns a Bolsonaro. Presidente brasileiro não demorou a agradecer

Pouco tempo depois do discurso de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, durante a tomada de posse como o 38.º Presidente do Brasil, Donald Trump deu os parabéns ao novo Presidente brasileiro.

"Parabéns ao Presidente Jair Bolsonaro que acabou de fazer um excelente discurso de posse. Os EUA estão consigo!", escreveu o chefe de Estado norte-americano.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!