Trump quer ver medidas concretas antes de se encontrar com Kim Jong-un 

Donald Trump impõe agora condições para se encontrar com o líder da Coreia do Norte. Primeiro, quer ver medidas concretas por parte de Pyongyang.

Os presidentes dos Estados Unidos e da China estiveram ao telefone esta sexta-feira e saudaram a perspetiva de diálogo com a Coreia do Norte. No entanto, Washington e Pequim comprometem-se a manter a pressão e as sanções até que o líder norte-coreano faça prova de medidas concretas para uma desnuclearização completa, verificável e tangível.