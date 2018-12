Trump revela rostos e localização de força especial dos EUA no Iraque

Donald Trump revelou, acredita-se que por acidente, a localização da Seal Team Five - uma força especial norte-americana - que, por norma, não é divulgada. Depois de uma visita surpresa às tropas do Iraque, Donald Trump publicou um vídeo no Twitter em que aparece junto da mulher, Melania Trump, e de vários soldados que, segundo a revista Newsweek , farão parte da Seal Team Five.

Nas imagens, ao contrário do que é habitual nestas situações, os rostos dos soldados não estavam cobertos, situação que pode pôr em risco a segurança dos mesmos, garante Malcolm Nance, especialista em inteligência naval: "Os nomes reais, rostos e identidades do pessoal envolvido em operações ou atividades especiais, geralmente, são um segredo bem guardado numa zona de combate."

"Revelá-los casualmente, através de uma exposição pouco habitual nos media, provocaria um aumento de propaganda se qualquer um desses funcionários fosse detido por um governo hostil ou capturado por um grupo terrorista. Não haveria como negar quem a pessoa é e o que faz."

Entretanto, em declarações à NBC News, o gabinete do Secretário da Defesa garantiu que nenhuma regra de segurança foi violada: "Os operacionais participaram voluntariamente neste evento aberto à imprensa."