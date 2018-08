Trump utiliza "liberdade de expressão" no Twitter e responde aos jornais

A reação de Donald Trump à iniciativa de vários jornais norte americanos em defesa da liberdade de expressão foi dada através da rede social Twitter e sem baixar o dedo aos culpados e inimigos da democracia norte-americana (palavras do próprio), consegue ir mais longe: " os órgãos de comunicação social que publicam notícias falsas são o partido da oposição. É muito mau para os Estados Unidos."



Esta quinta-feira, lideradas pelo Boston Globe, centenas de publicações - mais de 350 - escreveram editoriais em que se insurgem contra os ataques do presidente dos Estados Unidos à imprensa.



Trump chegou a apelidar os jornalistas de "inimigos do povo".