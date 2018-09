Tufão Jebi faz pelo menos 10 mortos e centenas de feridos

Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas no Japão durante a passagem do tufão Jebi, considerado o mais violento a atingir diretamente o arquipélago em 25 anos.

Segundo a Reuters, as vítimas ficaram soterradas sob edifícios que colapsaram OU foram atingidas por objetos projetados pelo vento forte, com rajadas que atingiram nalguns locais os 220 quilómetros por hora.

Cerca de 1,2 milhões de casas ficaram sem eletricidade e várias grandes empresas sofreram danos que as obrigaram a fechar, como a Toshiba Memory, a segunda maior produtora de chips do mundo e a refinaria de Sakai, de onde saem habitualmente 135 mill barris de petróleo por dia.

Mais de três mil pessoas ficaram retidas durante a noite no aeroporto de Kansai devido ao vento e chuvas torrenciais. Terão de ser retiradas do com recurso a autocarros e barcos esta quarta-feira.

"Este tufão causou sérios danos, especialmente na região de Osaka", disse esta quarta-feira o primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abe, que prometeu "o máximo de esforços para resolver a situação e reabilitar as infraestruturas".

O Jebi ("engolir" em coreano) é o vigésimo primeiro tufão desta temporada no Pacífico. Foi catalogado como "muito forte" pela Agência Meteorológica do Japão, o primeiro com esta intensidade a chegar ao arquipélago desde 1993.

Uma grande parte do oeste do Japão foi atingida no início de julho por fortes inundações e deslizamentos de terra que resultaram na morte de mais de 200 pessoas e milhares de desalojados, naquele que foi considerado o mais grave desastre meteorológico no país desde 1982.