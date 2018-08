Turquia vai boicotar produtos eletrónicos dos Estados Unidos

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que o seu país vai boicotar os produtos eletrónicos dos Estados Unidos, em resposta às sanções norte-americanas à Turquia.

"Vamos boicotar os produtos eletrónicos dos Estados Unidos. Se eles têm IPhone, haverá Samsung noutro lado", declarou o chefe de Estado diante dos membros do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, no poder), num discurso transmitido pela televisão em direto através do canal CNNTürk.