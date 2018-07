Tweets de Donald Trump estão a ser escrutinados por suspeitas de obstrução à justiça

As mensagens publicadas por Donald Trump no Twitter estão a ser escrutinadas pelo procurador especial responsável pela investigação à interferência russa nas eleições norte-americanas.

De acordo com o New York Times , que ouviu três fontes sobre o assunto, Robert Muller está a investigar as mensagens e comentários negativos do presidente Trump sobre o procurador-geral Jeff Sessions e o antigo diretor do FBI, James B. Comey.

O jornal escreve ainda que várias mensagens foram escritas pelo presidente norte-americano, numa tentativa de pressionar e intimidar tanto Sessions como Comey. É aqui que está centrada a investigação de Muller, que pretende questionar o líder da Casa Branca sobre os seus tweets.

As mensagens partilhadas na rede social e lidas por milhões de pessoas podem constituir, segundo os especialistas, uma tentativa clara de obstrução à justiça por parte do presidente norte-americano.

Questionado sobre o assunto, um dos advogados de Trump negou qualquer tentativa de obstrução à justiça. "Se está a tentar obstruir a justiça, é melhor que o faças em silêncio e de forma secreta. Não publicamente", disse Rudy Giiliani.