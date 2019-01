UE avisa:"Não vamos destruir o mercado único por causa dos britânicos"

Michel Barnier deixa um aviso claro enquanto mantém abertura para um acordo que seja mais do que sobre livre comércio: o Mercado Único deve permanecer "íntegro e indivisível".

"Se o Reino Unido mexer nas linhas vermelhas, nós mexemos imediatamente, se quiser mais, estamos prontos. Respeitamos a vontade britânica e respeitamos as linhas vermelhas, como respeitamos o princípio do mercado único e da indivisibilidade", disse aos depurados, no Parlamento.

O negociador chefe do Brexit, sublinha a importância do Mercado Único que permite a União Europeia não estar submissa a outros atores como a China e os Estados Unidos.

"Não vamos destruir o mercado único por causa da partida dos britânicos. Não seria bom para eles ou para nós. Exigimos que eles respeitem aquilo que nos faz fortes", insistiu Michel Barnier.

A jornalista Judith Menezes e Sousa acompanhou as declarações do negociador-chefe da UE sobre o Brexit

Barnier foi questionado várias vezes sobre um eventual adiamento do prazo para a saída do Reino Unido da União. O negociador-cehefe do Brexit lembrou que foram os britânicos a fixar a data de 30 de março: " A questão que se coloca é quanto tempo e para quê?", interrogou.

O homem que, em nome da UE, negociou com o governo britânico sublinhou a gravidade do momento, "um processo complicado". Ninguém ainda me conseguiu mostrar o valor acrescido do Brexit. É um acordo em que todos perdem. É uma negociação negativa", disse Barnier.

Durante a audição de cerca de duas horas, houve momentos de picardia com a esquerda parlamentar, sobretudo com a deputada Paula Santos, do PCP, que acusou a União Europeia de "fazer pressão, chantagem e ameaça" sobre o Reino Unido. O negociador Chefe da União Europeia indignou-se com a crítica.

"Nunca como negociador tive uma atitude de pressão, de chantagem ou de ameaça. Nunca. Não é justo dizer isso. Peço que me respeite!", atirou para a deputada.

Já no final da reunião a presidente da Comissão deitou água na fervura, elogiando o papel de Michel Barnier durante as negociações.