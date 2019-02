"Um esforço humanitário notável." Marcelo agradece ao Peru acolhimento de venezuelanos

Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu, esta segunda-feira, ao presidente do Peru "o esforço humanitário" que tem tido no acolhimento a refugiados venezuelanos. No final do encontro com o homólogo peruano, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda que os dois países defendem o mesmo futuro para aquele país.

"O acolhimento de mais de 700 mil venezuelanos, vários dos quais portugueses ou luso descendentes, é um esforço humanitário notável", disse o Presidente da República.

No mesmo plano, Marcelo Rebelo de Sousa garante que Portugal e Peru partilham da mesma visão sobre o futuro da Venezuela.

"Defendemos uma solução pacífica, uma transição constitucional baseada em eleições livres. Não defendemos intervenções externas, nomeadamente de natureza militar. Somos defensores de um processo duradouro, mas pacífico. E, por isso, Portugal apoio sempre o esforço do grupo de Lima, em que o Peru tem tido um papel essencial. Por isso, Portugal está hoje presente na reunião do grupo de Lima na Colômbia para apreciar a situação vivida nos últimos dias, nos próximos dias e nos próximos tempos."

Na mesma linha, Martin Vizcarra diz que é preciso devolver a voz ao povo da Venezuela.

Ao lado do homólogo peruano,pela primeira vez em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa elogia o papel do Peru no seio da ONU e no diálogo com a União Europeia.

Nos dois dias de visita, além do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, Martín Vizcarra terá ainda uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro, António Costa, participará num encontro empresarial Portugal-Peru, será recebido pelo vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, e receberá ainda, do presidente da câmara municipal de Lisboa, a chave da cidade.

Martin Vizcarra, 55 anos, tomou posse como Presidente do Peru a 23 de março de 2018, na sequência da renúncia do então chefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski, acusado de corrupção, de quem era vice-presidente.