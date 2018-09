Um ferido e um detido em "incidente grave" no norte de Inglaterra

Uma pessoa detida e um ferido ligeiro é, para já, o balanço de um incidente que ocorreu este sábado de manhã na cidade britânica de Barnsley, no norte de Inglaterra.

De acordo com a polícia do condado de Yorkshire, uma mulher tentou esfaquear várias pessoas junto a um mercado local. A polícia, que está a tratar o incidente como "grave", diz que ainda é cedo para saber se se trata de uma situação isolada e quais as motivações por trás do ataque.

As autoridades estão a pedir aos habitantes que se mantenham vigilantes e denunciem situações suspeitas. Está também a pedir aos comerciantes que abriguem os clientes.