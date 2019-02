Um morto e mais de 60 desaparecidos após deslizamento de terras na Indonésia

Um deslizamento de terras, esta terça-feira, fez pelo menos um morto e deixou mais de 60 pessoas desaparecidas na província de Sulawesi, na Indonésia

Segundo uma agência estatal indonésia, já 13 pessoas foram resgatadas dos escombros da mina ilegal de ouro onde ocorreu o acidente, situada em Bolaang Mongondow.

"Quando dezenas de pessoas procuravam ouro no local, vários dos pilares e estruturas de suporte utilizados quebraram devido à instabilidade do terreno e aos inúmeros túneis", disse o porta-voz desta agência, S​​​utopo Purwo Nugroho said.