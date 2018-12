União Europeia não está disponível para dar "garantias legais e vinculativas" a May

O presidente da Comissão Europeia contrariou as expectativas de Theresa May, ao deixar "claro como a água" que "não vai haver qualquer garantia legal e vinculativa", sobre o acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia.

No final de um debate, Juncker denunciava a "falta de clareza" sobre que Theresa May veio pedir a Bruxelas.

Porém, do lado do bloco, o presidente da Comissão a admitiu poder vir a "acrescentar algumas clarificações ao que foi negociado anteriormente". Juncker vincou, porém, que "não haverá renegociações".

A primeira-ministra britânica tinha chegado a pedir "garantias legais e vinculativas", para assegurar que o plano de salvaguarda para a fronteira da Irlanda terá um prazo limitado, acreditando que isso facilitaria a aprovação do documento no parlamento britânico. Mas, os 27 mostraram-se sempre relutantes em aceitar o pedido de Theresa May.

O que ficou aprovado

O conselho aprovou umas conclusões minimalistas, que ficam muito aquém daquilo que pretendia Theresa May, limitando-se a "reafirmar das conclusões de 25 de novembro", a data em que a União Europeia deu o aval político ao acordo aceite por Theresa May.

No quarto parágrafo, de uma página de cinco pontos, o Conselho Europeu salienta que, o chamado "backstop" para a Irlanda "aplicar-se-ia temporariamente", e, Nesse caso, a União Europeia faria "os melhores esforços" para "negociar e concluir rapidamente um acordo posterior" que substitua o dito "backstop", e "esperaria o mesmo do Reino Unido", para que a solução de recurso perdurasse o "estritamente necessário".

Cimeira

Na primeira parte, os chefes de Estado ou de governo fizeram um ponto da situação e debater o futuro Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia, adotaram as conclusões, considerando que "nos últimos meses, o trabalho progrediu rapidamente", e propondo que seja encontrado "um acordo no próximo Outono".

Os lideres debateram ainda "as relações externas e adotara as conclusões da política externa, inclusive sobre a escalada da tensão no Mar de Azov e a cimeira da UE-Liga dos Estados Árabes".

"A chanceler Merkel e o presidente Macron apresentaram um relatório sobre a implementação dos Acordos de Minsk, com vistas a reverter as sanções", escreve Tusk na mesma carta.

Segundo dia

Nesta sexta-feira, a agenda será carregada de temas, com vários encontros. "No que diz respeito à Cimeira do Euro, devemos cumprir as decisões concretas que prometemos em junho passado [e] com base nos resultados da reunião do Eurogrupo, devemos apoiar as decisões sobre a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade e a União Bancária".

Orçamento para zona euro

Na sequência da reunião com Mário Centeno, na semana passada, Donald Tusk vai desafiar os Eurogrupo a prepararem um mecanismo para um "orçamento para a zona euro", que tem sido uma das batalhas do ministro português.

"A fim de continuar a reforçar a União Económica e Monetária, proponho que instruamos os ministros das finanças a trabalharem num instrumento orçamental da área do euro", lê-se na carta enviada aos 27 pelo presidente do Conselho Europeu.

Outros temas

Também na sexta-feira, as reuniões seguirão o formato da UE28 "para aprovar as conclusões sobre o mercado único, as alterações climáticas, a migrações, a desinformação (fake news), a luta contra o racismo e a xenofobia e as consultas dos cidadãos".

Por fim, juntar-se-á o Presidente do Banco Central Europeu, [Mario] Draghi, e o Presidente do Eurogrupo, [Mário] Centeno, para a Cimeira do Euro num formato inclusivo (com os Estados-Membros não pertencentes ao euro).