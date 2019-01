União Europeia pondera aceitar adiamento do Brexit

O prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia pode vir a ser adiado. Em vez de 29 de março, o Brexit pode acontecer, na melhor das hipóteses, apenas em julho. A informação é avançada , este domingo, pelo jornal britânico Guardian, que cita uma fonte oficial da União Europeia.

De acordo com o jornal britânico, a data oficial de 29 de março é considerada por Bruxelas como "altamente improvável" e a União Europeia espera receber nas próximas semanas um pedido de Londres para uma extensão "técnica" do Brexit.

"Se a primeira-ministra [Theresa May] sobreviver e nos informar de que precisa de mais tempo para ganhar maioria parlamento para um acordo, será oferecida uma prorrogação técnica até julho", revela uma fonte oficial da UE.

Segundo o jornal Guardian, o adiamento do prazo da saída do Reino Unido da União Europeia até julho é encarado por Bruxelas como suficiente para que a primeira-ministra britânica, Theresa May, consiga rever e ratificar o acordo. A notícia chega a dois dias de o Parlamento britânico votar a proposta negociada para o Brexit, mas Theresa May continua em dificuldades em fazer aprovar uma solução de salvaguarda para a província britânica da Irlanda do Norte.

Ao Guardian, uma fonte oficial da União Europeia afirmou que para que seja dado mais tempo ao Reino Unido, Theresa May terá, no entanto, de informar Bruxelas de que precisa de mais tempo para ganhar votos no parlamento e chegar a um acordo com a oposição.

Este domingo, Theresa May escreveu um artigo no Sunday Express em que lançou um apelo aos deputados britânicos para que não rejeitem a proposta de saída do Reino Unido da União Europeia. "Fazer isso seria uma violação catastrófica e imperdoável da confiança na nossa democracia. Portanto, minha mensagem ao parlamento este fim de semana é simples: é hora de esquecer os jogos e fazer o que é certo para o nosso país", escreveu Theresa May.