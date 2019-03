Depois de ter ordenado que a data seja comemorada, Jair Bolsonaro reafirmou aquilo que já tinha defendido no passado: não houve um golpe militar no Brasil a 31 de março de 1964.

Numa entrevista à TV Bandeirantes, do Brasil, o presidente daquele país referiu que é preciso "conhecer a verdade" e usou um casamento como exemplo.

"Não foi uma maravilha. Que casamento é uma maravilha? É uma coisa rara um casal não ter um problema", atirou o presidente brasileiro. "Regime nenhum é uma maravilha. E onde viu uma ditadura entregar o governo de forma pacífica? Só no Brasil. Então não houve ditadura", argumentou o chefe de Estado brasileiro antes de afirmar que o que existiu foram "uns probleminhas" para o governo militar. Bolsonaro referiu ainda que estes "probleminhas" impediram que o país avançasse para o socialismo naquele período.

Na última segunda-feira, Jair Bolsonaro ordenou que a data seja alvo das "comemorações devidas" por parte da Defesa do país. Em 2019, assinalam-se aos 55 anos do golpe com que se iniciou a ditadura militar no país e que depôs o então Presidente João Goultart.

