Vários milhares de pessoas saíram à rua pelo ambiente

Apesar da chuva, vários milhares de pessoas juntaram-se hoje nas ruas de Bruxelas e noutras cidades da Bélgica para pedirem medidas amigas do ambiente aos políticos locais.

"Do nosso governo ainda não vimos grande coisa", lamentou um dos manifestantes, em declarações à TSF, considerando que é importante "lembrar que é preciso prosseguir [com políticas], porque depois de todas as informações que lemos, [apercebi-me] que estamos atrasados em relação aos objetivos fixados pela COP [cimeira do Clima] anterior".

As organizações que se intitulam defensoras do ambiente quiseram antecipar-se à cimeira do clima, a COP 24 que arranca a 14 de dezembro, na Polónia, para assinalar a falta de "medidas políticas" dos governos, para cumprir os objetivos da COP queixam-se de até hoje, muito pouco ter sido feito na Bélgica para melhorar o ambiente e cumprir os objetivos da cimeira de Paris.

"Viemos para acompanhar todos estes militantes e juntarmos a nossa voz a um combate verdadeiramente urgente", disse uma professora, que veio manifestar-se com uma colega. Esta acredita que "toda a gente tem uma verdadeira inquietação pelo que se passa relativamente ao clima, no futuro".

Entre os manifestantes, o conselheiro da comunidade Pedro Rupio era um dos presentes, tendo revelado à TSF que o seu objetivo era o "mostrar à classe política belga para os sensibilizarmos para a necessidade de ser respeitado o que está estipulado no acordo de Paris".

Com tradições

A inquietação pelo clima é também um desafio às tradições locais. À espera da debandada da manifestação, um vendedor de pinheiros de Natal, aguardava junto ao parque Cinquentenário, que conseguisse vender mais algumas árvores. "É por isso que estou aqui", confessou à TSF, tendo porém admitido que "os pinheiros vendem-se mais antes do Natal, mas há pessoas que o instalam já antes do [dia de] São Nicolau [dia seis de dezembro]".

É no final desta semana que as crianças na Bélgica recebem os presentes de natal, na festa de São Nicolau.

Apesar da aparente contradição, com os objetivos da cimeira de onde o vendedor esperava mais clientes, houve mesmo quem comprasse, embora admitisse a necessidade de "serem encontrada formas, nas nossas vidas, para compensarmos este luxo, fazendo coisas que sejam, provavelmente, mais amigas do ambiente".