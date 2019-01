Várias vítimas em tiroteio num centro de 'bowling' na Califórnia

* Notícia atualizada às 11h50 com informações da polícia

Pelo menos três pessoas morreram na madrugada deste sábado e quatro ficaram feridas num tiroteio num centro de 'bowling' em Torrance, perto de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Três homens morreram no local, enquanto duas pessoas foram encaminhadas para um hospital próximo e outras duas procuraram assistência médica por si próprios, disse a polícia, citada pela cadeia local da ABC.

"A polícia está a tentar identificar os suspeitos envolvidos no tiroteio", adiantou a emissora.

Segundo o Los Angeles Times, várias testemunhas no local afirmaram que uma "grande discussão" teria estado na origem do tiroteio no Gable House Bowl. As mesmas testemunhas adiantam que foram ouvidos pelo menos nove tiros após a discussão que terá começado no parque de estacionamento e que se estendeu depois para o interior do salão de jogos.

Esta informação não foi confirmada pela polícia, que quando se deslocou ao Gable House Bowl encontrou várias pessoas feridas por disparos estendidas no chão.

Pouco depois da meia-noite local, o departamento da polícia de Torrance informou na conta de Twitter que havia "relatos de disparos com múltiplas vítimas" na Gable House Bowl e aconselhava as pessoas a manterem-se afastadas da zona.

De acordo com as autoridades norte-americanas, cerca de 40.000 pessoas foram mortas por armas de fogo em 2017, incluindo suicídios.

Torrance é uma cidade costeira situada a cerca de 30 quilómetros a sudeste do centro de Los Angeles.