Vaticano lança aplicação para ajudar padres a preparar homilias de domingo

A Congregação para o Clero e a Secretaria para a Comunicação do Vaticano lançaram a aplicação "Clerus-App" para ajudar párocos e sacerdotes a preparar as homilias dominicais, informou o diário do Vaticano L'Osservatore Romano.

A aplicação é "um instrumento ágil" destinado "principalmente aos párocos e sacerdotes, mas também àqueles que queiram ter um comentário semanal sobre a palavra de Deus", refere o jornal.

Supervisada pelo técnico informático do dicastério, Alessandro Haag, a app é atualizada às quintas-feiras com a inclusão da homilia do domingo seguinte.

A preparação das homilias foi confiada ao jesuíta Marko Ivan Rupnik.

Segundo o diário do Vaticano, os textos estão disponíveis apenas em italiano, mas é intenção que proximamente estejam também disponíveis noutros idiomas.

A aplicação é gratuita e possibilita a audição da leitura da homilia, escrever apontamentos no texto, arquivar comentários e descarregar conteúdos sem ligação à internet.