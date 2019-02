Brasil vai enviar alimentos e medicamentos para a Venezuela a partir de Roraima

O Brasil vai criar um grupo de trabalho em Roraima, na fronteira com a Venezuela, para entregar ajuda humanitária àquele país a partir do próximo sábado, afirmou esta terça-feira o porta-voz da Governo, Otávio do Rêgo Barros.

Em conferência de imprensa, o porta-voz afirmou que a decisão responde a um pedido do Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, e conta ainda com a cooperação do Governo norte-americano.

Roraima será o segundo ponto de ajuda, ao lado de Cúcuta, na Colômbia.

Segundo Rêgo Barros, alimentos e remédios serão disponibilizados na capital, Boa Vista, e em Pacaraima, município brasileiro que faz fronteira com a cidade venezuelana de Santa Elena de Uairen.

"A ajuda, que inclui alimentos e medicamentos, será disponibilizada em território brasileiro em Boa Vista e Pacaraima, no Estado de Roraima, para ser recolhida pelo Governo do Presidente Juan Guaidó por camiões venezuelanos, conduzidos por venezuelanos", explicou o porta-voz.

O terceiro ponto de entrega de ajuda fica nas Antilhas Holandesas, que reúnem as ilhas de Aruba, Curaçau e Bonaire.

A decisão, que uniu os esforços dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Brasil, resultou de uma reunião interministerial coordenada pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Contou com os pareceres do vice-Presidente, general Hamilton Mourão, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, dos ministros da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, e do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno.

O Governo de Nicolás Maduro tem negado a existência de uma crise humana no país e tem dito que não permitirá a entrada de ajuda na Venezuela.