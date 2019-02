EUA desafiam Maduro e começam a enviar ajuda humanitária

A administração norte-americana já começou a enviar pacotes de ajuda humanitária para a Venezuela, com alimentos e medicamentos, desafiando o presidente Nicolás Maduro, que acredita que a entrada desses bens poderá levar a uma invasão armada.

Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse hoje à agência noticiosa espanhola EFE que o envio já começou, mas não precisou se a ajuda já entrou na Venezuela.

John Bolton, assessor de Segurança Nacional do presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na sexta-feira através da rede social Twitter que os Estados Unidos pretendiam começar a enviar ajuda para a Venezuela depois de ela ter sido pedida pelo autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

"Seguindo o pedido do presidente interino, Juan Guaidó, [...] os Estados Unidos mobiliração e transportarão ajuda humanitária [...] para o povo da Venezuela. É hora de Maduro sair do caminho", escreveu Bolton no Twitter.

Os Estados Unido têm disponíveis mais de 20 milhões de dólares (17,4 milhões de euros) para a assistência aos venezuelanos.

O Governo de Maduro recusou a entrada de ajuda por considerar que não há uma crise humanitária no país.

Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, após o presidente da Assembleia Nacional se ter autoproclamado em 23 de janeiro.

Em resposta, Maduro cortou relações diplomáticas com Washington.

A crise política na Venezuela, onde residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes, soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).