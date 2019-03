Governo de Maduro suspende atividade laboral e escolar após apagão

O Governo da Venezuela suspendeu, esta sexta-feira, a atividade laboral e escolar após o apagão de quinta-feira que deixou às escuras a capital, Caracas, e vários Estados do país, anunciou a vice-presidente do país, Delcy Rodriguez.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tomou esta decisão "para facilitar o retorno do serviço de (distribuição de) eletricidade no país, vítima da guerra elétrica imperialista", escreveu Delcy Rodriguez na sua conta da rede social Twitter.

Um apagão atingiu a Venezuela na quinta-feira, deixando às escuras Caracas e vários Estados do país, com o Governo de Nicolás Maduro a denunciar "uma sabotagem" na principal central hidroelétrica.

Pelo menos 18 estados da Venezuela continuam às escuras devido a uma falha na barragem hidroelétrica de El Guri, situação que as autoridades venezuelanas apelidaram de "guerra elétrica", de acordo com a imprensa local.

A falha, que afetou também o distrito capital, ocorreu pelas 16:52 (20:52 em Lisboa) e começou com uma "perda parcial no sistema" que colocou três geradores fora de serviço.

Em Caracas, a energia foi cortada abruptamente e o apagão durou mais de quatro horas, afetando todas as partes da capital e serviços, como transportes e semáforos, pouco antes do anoitecer.

As linhas telefónicas e de Internet foram também interrompidas, bem como a distribuição de água nos edifícios.

Além de Caracas, o apagão afetou os Estados venezuelanos de Anzoátegui, Arágua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nova Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Zulia.

Segundo a imprensa local, a falha afetou o Aeroporto Simón Bolívar de Maiquetía, o principal do país, tendo sido desviados vários voos.

O ministro da Energia Elétrica venezuelano, Luís Motta Domínguez, atribuiu o apagão a um ato de sabotagem.

"Fomos alvo, novamente, de guerra elétrica. Desta vez atacaram a geração e transmissão, no estado de Bolívar (sudeste do país), especificamente em El Guri (barragem), na coluna vertebral da eletricidade", disse aos jornalistas.

"Sabotaram a geração em El Guri. Isso é parte da guerra elétrica contra o Estado. Não o permitiremos. Estamos a trabalhar para recuperar o serviço", escreveu Motta Domínguez, na rede social Twitter.

Desde 2013 que as instalações elétricas do país são monitorizadas por ordem do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Nos últimos anos, a Venezuela tem tido apagões cada vez mais frequentes, oficialmente justificados por seca, mau tempo, corte e roubo de cabos, incêndios e animais selvagens.

Em menos de duas semanas ocorreram pelo menos três apagões que deixaram grandes setores de Caracas às escuras.

Frequentemente o Governo venezuelano atribui os apagões a sabotagem da oposição, acusação que esta desmente, atribuindo os problemas à falta de manutenção e de investimentos no setor.