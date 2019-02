Maduro acusa grupo de contacto de "parcialidade" mas está disposto a receber enviados

O Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, criticou esta sexta-feira a "parcialidade" dos países do Grupo de Contacto Internacional, que se reuniu pela primeira vez quinta-feira, e pediu uma "eleição presidencial livre" na Venezuela.



"Nós rejeitamos a parcialidade" do documento do Grupo de Contacto Internacional (GCI), "mas estou pronto e disposto a receber qualquer enviado" deste bloco de países europeus e latino-americanos, disse o Presidente da Venezuela, hoje numa conferência de imprensa no palácio presidencial de Miraflores.



Estas posições de Maduro surgem um dia depois de o GCI, na sua primeira reunião, decidir enviar representantes para Caracas para se reunirem com ambas as partes no país, reconhecendo que a crise humanitária "se está a aprofundar".

"Venezuela não tolerará o espetáculo da ajuda humanitária"

Durante o discurso, Maduro garantiu que vai evitar o que considera ser o "espetáculo" à volta da ajuda humanitária, referindo-se aos alimentos e remédios que chegarão ao país, oriundos dos EUA.



"A Venezuela não tolerará o espetáculo da chamada ajuda humanitária, porque não somos os mendigos de ninguém", reiterou o Presidente da venezuela.



Os primeiros camiões com alimentos e remédios, oriundos dos EUA começaram a chegar à Colômbia, onde aguardarão o desbloqueio de pontes entre os dois países latino-americanos.



Esta semana, Nicolas Maduro já tinha criticado os EUA por estarem a tentar uma intervenção militar na Venezuela, dissimulada por uma estratégia de alegada ajuda humanitária.

"Temos que aceitar que o império dos EUA existe e tem os olhos postos nas riquezas dos povos e acredita que a América Latina é o seu pátio traseiro. Veem-nos como o pátio traseiro, com desprezo, com desdém e querem a nossa riqueza", acusou Maduro.

Na opinião do chefe de Estado venezuelano, os EUA só pretendem "apoderar-se de Venezuela". "Eles não querem eleições, querem um golpe de Estado e arrasar connosco. Tipo Pinochet".

O ataque à União Europeia

"Nós dizemos a Federica Mogherini e à UE: vocês não estão a escutar-nos, estão surdos, só êm o guião da exterema-direita", apontou Nicolás Maduro, acusando a União Europeia de estar "condenada ao fracasso se continuar apenas a ouvir e a obedecer à extrema-direita venezuela".

O Presidente venezuelano citou mesmo John Lennon para apelar à paz: "Como dizia John Lennon, nós só queremos que dêm uma oportunidade à paz e ao diálogo. Só pedimos que nos escutem".

Portugal no Grupo de Contacto para a Venezuela



O GCI para a Venezuela, reunido quinta-feira em Montevideu, apelou ainda à realização de "eleições presidenciais livres", segundo a declaração divulgada no final dos trabalhos.



Participaram nesta primeira reunião do GCI a União Europeia (UE), que esteve representada pela chefe da diplomacia europeia, a italiana Federica Mogherini, e por oito Estados-membros do bloco comunitário (Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Suécia).



Do lado da América Latina, estiveram presentes a Bolívia, Costa Rica, Equador, México e Uruguai. Portugal foi representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.



A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.



Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.



Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.



A repressão dos protestos antigovernamentais desde 23 de janeiro provocou já 40 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.



Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.



Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.