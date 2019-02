"Soy el único presidente de Venezuela." Maduro chama jovens para as Forças Armadas

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reiterou que é o único presidente do país e apelou ao fortalecer da união e lealdade das Forças Armadas venezuelanas perante as ameaças dos EUA.



"As Forças Armadas venezuelanas são a coluna vertebral, central, da união nacional, da democracia venezuelana. As Forças Armadas têm que forjar-se cada dia na união, lealdade, na disciplina. Se a Venezuela quer futuro, paz, democracia, devemos preservar a fortaleza da união das Forças Armadas Bolivarianas", disse.



Por outro lado, chamou os integrantes de instituições castrenses, a milícia e os venezuelanos a participarem, de 10 a 15 de fevereiro, nos exercícios militares que assinalam os 200 anos do Bicentenário de Angostura.



O propósito, disse, além de homenagear o libertador Simón Bolívar, é preparar os venezuelanos para defenderem o "sagrado solo" da Venezuela.



Nicolás Maduro fez ainda um apelo aos milicianos e jovens na idade de prestar o serviço militar para que se inscrevam para fazer parte dos militares ativos do Exército venezuelano.



"Somos guerreiros da paz. Vamos rumo aos dois milhões de milicianos até o próximo 13 de abril", disse, numa alusão ao aniversário dos acontecimentos de abril de 2002, altura em que o falecido líder socialista Hugo Chávez (presidiu o país entre 1999 e 2013) regressava ao palácio de Miraflores, depois de ter sido temporariamente afastado do poder.



O líder do regime, que está a ser desafiado por Juan Guaidó, reiterou o apoio uma eventual proposta da Assembleia Constituinte (AC, composta unicamente por simpatizantes do regime) de convocar eleições antecipadas.

"A AC tem a sua agenda de avaliação para convocar uma antecipação das eleições parlamentares ainda este ano. Estou de acordo em relegitimar o poder legislativo do país e que seja o povo a decidir", disse.

Nicolás Maduro falava para milhares de simpatizantes, na Avenida Bolívar de Caracas, que se concentraram-se para assinalar o XX aniversário da revolução bolivariana, apoiar o Chefe de Estado e condenar a ingerência externa nos assuntos internos do país.

Nicolás Maduro anunciou a antecipação das eleições legislativas perante milhares de apoiantes.

Se não forem antecipadas, as eleições legislativas estão previstas somente para finais de 2020.

A oposição detém atualmente a maioria no parlamento.

No passado dia 21 de janeiro o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) da Venezuela declarou nula a direção da Assembleia Nacional (parlamento) por estar em desacato a decisões daquele organismo.

O presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, autoproclamou-se no dia 23 de janeiro Presidente interino da Venezuela.