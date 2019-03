Apagão deixa Venezuela às escuras. Governo de Maduro fala em "sabotagem"

"Fomos novamente alvo da guerra elétrica. Desta vez atacaram a hidrelétrica de Guri", afirmou o ministro da Energia, Motta Dominguez, em declarações transmitidas na televisão.

O ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, qualificou o ataque como "um ato criminoso", que pressupõe "um novo fracasso para a direita", noticiou a estação de televisão estatal Telesur.

Em Caracas, a energia foi cortada abruptamente pelas 16h50 (20h50, em Lisboa) e o apagão durou mais de quatro horas, afetando todas as partes da capital e serviços, como transportes e semáforos, pouco antes do anoitecer.

As linhas telefónicas e de internet foram também interrompidas, bem como a distribuição de água nos edifícios.

Os apagões elétricos são cada vez mais frequentes na Venezuela, onde as falhas elétricas eram comuns no interior do país, mas que agora afetam também a capital.

Em menos de duas semanas, ocorreram pelo menos três apagões que deixaram grandes setores de Caracas às escuras.

Frequentemente o Governo venezuelano atribui os apagões a sabotagem da oposição, acusação que esta desmente, atribuindo os problemas à falta de manutenção e de investimentos no setor.

Segundo a imprensa venezuelana, milhares de empregados da estatal Corporação Elétrica Nacional da Venezuela (Corpoelec) abandonaram a empresa nos últimos anos devido aos baixos salários e à crise económica no país.