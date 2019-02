Veteranos de guerra em paz no Vietname

Oliver Keen foi destacado para o cenário de guerra no Sul do Vietname em 1965.

PUB

Ao 19 anos, o norte-americano, natural do estado do Alabama, vivia a experiência mais marcante da sua vida ao longo de mais de um ano.

Foto: DR

Cinco décadas depois, aos 73 anos, regressa a um país em paz, a uma cidade que acolhe a segunda cimeira entre o presidente dos Estados Unidos e Kim Jong-un.

Foto: DR

Keen faz parte de um grupo de veteranos convidados pelas autoridades vietnamitas para visitar Hanói esta semana. Uma das paragens obrigatórias é a antiga prisão de Hoa Lo, entretanto tornada museu, por onde passaram centenas de prisioneiros de guerra, incluindo o entretanto falecido senador norte-americano John McCain.

A prisão de Hoa Lo começou por ter o nome Maison Centrale, tendo sido ser usada pelas autoridades coloniais para encarcerar presos políticos.

Foto: DR

À saída da antiga prisão, Oliver Keen confessou-se "muito feliz", deixando elogios à simpatia do povo vietnamita. O grupo de veteranos tinha um encontro marcado com Donald Trump. O Presidente "vai fazer a diferença" e abrir caminho para a paz na região, assegura, antes de seguir em passo acelerado até junto dos outros veteranos, que circulam perto da zona hotel onde se encontra instalado o líder da Coreia do Norte.