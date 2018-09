Visita de Costa a Angola "permite desanuviar o ambiente de tensão"

O secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), Vítor Ramalho, considera que a visita de António Costa a Angola foi um passo importante para "desanuviar" o ambiente entre os dois países.

Em declarações à TSF, o secretário-geral da UCCLA, considera que esta deslocação é "muito positiva do ponto de vista político", uma vez que permite aliviar as tensões entre Portugal e Angola, resultante do processo que estava em curso no Ministério Público e que envolvia o vice-presidente angolano, Manuel Vicente.

Vítor Ramalho analisa a visita de António Costa a Angola.

Vítor Ramalho acredita que esta visita de Costa vai "possibilitar" a visita de Manuel Vicente a Portugal mas sente que, nesta visita do primeiro-ministro português, faltou explorar outras dimensões.

"Há componentes que são de enorme importância, por exemplo o problema cultural", explica o secretário-geral da UCCLA. "É um problema que arrasta depois uma dinâmica económica", nomeadamente o das "indústrias culturais" que têm um peso "não negligenciável". Ramalho sente que esta é uma "riqueza invulgar" e que essa falha cultural se fez sentir por isso.

António Costa terminou esta terça-feira uma visita de Estado a Angola.