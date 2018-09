Primeiro Lula, depois Haddad. Candidato alternativo do PT acusado de corrupção

Fernando Haddad, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores brasileiro e apontado como possível alternativa a Lula da Silva nas presidenciais de outubro, está a ser acusado de corrupção.

De acordo com os procuradores do Ministério Público de São Paulo, o antigo perfeito é acusado de ter recebido de uma empreiteira cerca de 2,6 milhões de reais enquanto presidia à câmara paulista. Em causa, segundo o jornal Estado de São Paulo, estão crimes como lavagem de dinheiro e fraude.

Fernando Haddad foi Prefeito da cidade de São Paulo entre 2013 e 2016 e é agora o mais recente político a braços com a justiça brasileira.

Em resposta às acusações, Haddad aponta o dedo ao Ministério Público brasileiro, que diz ter uma "componente eleitoral" a poucas semanas da eleição, marcada para outubro.

"Surpreende que no período eleitoral, uma narrativa do empresário Ricardo Pessoa, da UTC, sem qualquer prova, fundamente três ações propostas pelo Ministério Público de São Paulo contra o ex-prefeito e candidato a vice-presidente da República, Fernando Haddad. É notório que o empresário já teve sua delação rejeitada em quase uma dezena de casos e que ele conta suas histórias de acordo com seus interesses", disse a assessoria de imprensa do número dois do PT.

As suspeitas já eram conhecidas em 2012, na altura em que Haddad estava em campanha para a Câmara de São Paulo.