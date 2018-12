O website AirlineRatings.com - que faz várias listas sobre a qualidade e a segurança dos voos a nível mundial - escolheu a Singapore Airlines como a companhia aérea de excelência para voar em 2019.

"Durante anos, a Singapore Airlines tem sido uma referência e agora está de volta à liderança no que diz respeito às inovações de passageiros e novos modelos de aeronaves de última geração", disse Geoffrey Thomas, editor-chefe do AirlineRatings, citado pela CNN.

Entre os motivos para a atribuição do prémio, os editores do website destacaram o novo serviço sem escalas da Singapore Airlines para Nova Iorque.



"Os editores disseram que a disputa pelo primeiro lugar foi apertada, com a Air New Zealand, a Qantas Airways e a Qatar Airways", acrescentou Geoffrey Thomas.

O top 10 das companhias aéreas de excelência de acordo com o AirlineRatings.com:

1. Singapore Airlines

2. Air New Zealand

3. Qantas

4. Qatar Airways

5. Virgin Australia

6. Emirates

7. All Nippon Airways

8. EVA Air

9. Cathay Pacific Airways

10. Japan Airlines