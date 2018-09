Volkswagen quer produzir 10 milhões de veículos elétricos até 2022

A Volkswagen anunciou esta segunda-feira que pretende construir 10 milhões de veículos elétricos até ao final de 2022, num investimento de cerca de seis biliões de euros.

A produção destes veículos vai ser feita para quatro marcas do grupo e terá como base a nova plataforma modular MEB (traduzido como kit de eletrificação modular). O primeiro modelo será o Volkswagen ID (na imagem), que vai ser fabricado na unidades de Zwickau, na Alemanha, no final do próximo ano.

O anúncio foi feito em Dresden pelo diretor da marca para a mobilidade elétrica, Thomas Ulbrich. "Só na primeira remessa, 10 milhões de carros do grupo vão ser baseados nesta plataforma", revelou.

Depois do início do escândalo das emissões de poluentes, a Volkswagen revelou um plano ambicioso para se tornar na líder mundial de transportes sustentáveis. É nesse plano que entra o investimento de seis biliões de euros, 1,3 dos quais serão aplicados às unidades de Braunschweig, Salzgitter e Kassel.

Os prazos não foram revelados pela empresa, que se mantém comprometida em atingir os três milhões de vendas por ano até 2025, isto no que diz respeito aos 50 modelos de carros elétricos que planeia construir para as várias empresas do grupo.

Este objetivo da Volkswagen alinha-se com os das restantes construtoras alemãs, que planeiam aumentar o volume de produção de carros elétricos devido às dificuldades sentidas pela Tesla em aumentar os números da produção do Model 3, o primeiro a ter como alvo o consumo de massas. A BMW e a Daimler também estão a planear aumentar a produção de veículos elétricos nos próximos anos.