"A Europa afunda-se na vergonha"

O Jornal de Angola põe em manchete o discurso do presidente João Lourenço ontem na assembleia geral da ONU... o título é: Continente africano precisa de mais investimentos... o chefe de estado angolano apelou à criação de fundos de apoio ao investimento em África.

Camas de hospital vazias mas uma manchete que assusta na capa do diário espanhol ABC: preparados para o pior. A foto é de um hospital de campanha montado pelo exército nos jardins do hospiat militar Gomez Ulla de Madrid.

NO Vanguardia: Catalunha pode vetar reuniões com mais de seis pessoas.

No El País marca a primeira página a luta contra a segunda onda do coronavírus... "As autoridades pedem aos madrilenos que não saiam de casa"... A Comunidade de Madrid prepara-se para aumentar as restrições nos próximos dias... 43% dos falecidos nas últimas 24 horas em Espanha são da região da capital. O governo pressiona a líder regional, Isabel Ayuso, para que deixe a gestão da pandemia nas mãos dos técnicos... Nas regras do teletrabalho em Espanha, a empresa deve apoiar os gastos que o trabalhador tem em casa com equipamentos. O decreto foi aprovado ontem, prevê que o teletrabalho seja reversível, voluntário, mas a norma não se aplica se o trabalho à distância se deve a causas excecionais como uma pandemia, mas fica claro: a empresa assume os gastos. Ainda na primeira do El país, Bruxelas prepara-se para fixar um sistema de repartição de imigrantes. A Comissão pode impor quotas em caso de crise... A proposta de pacto migratório que hoje é apresentada quer acabar com o bloqueio num debate que se arrasta desde há quatro anos...

É manchete no Fígaro: Migrações, os europeus querem mudar as regras. Escreve este diário francês: com os incêndios a multiplicarem-se nos campos de refugiados da Grécia, Bruxelas propõe um novo modelo de "solidariedade à la carte" para melhor repartir o fardo... diz o Fígaro... na União Europeia.

Também no Liberation, uma marcha do desespero na foto da criança às cavalitas do pai sob o título: Direito de asilo, a Europa afunda-se na vergonha. O novo pacto europeu sobre a imigração poderia ter suavizado a política mais restritiva da União Europeia. Em vez disso, confirma a transformação do continente em fortaleza.

No L"Humanité há um dossiê sobre violências sexuais... na música. Os músicos rompem o silêncio.

No USA Today, escreve-se que a vaga deixada no supremo americano pela morte de Ruth Ginsberg traz de novo à baila a questão do uso de armas; é um assunto que deve a escolha de Donald Trump que deve nomear um juiz, provavelmente juíza, que seja claramente favorável ao direito a usar armas, como consagrado na Constituição do país. Num comício no Minnesota há dias, o presidente apelou ao voto nele em novembro como forma de salvar a chamada segunda emenda.

Com data da próxima sexta-feira, mas já está à venda o Guardian Weekly desta semana... foto da vigília de sábado à noite em Washington a acompanhar o título "a súbita luta pelo supremo americano".

No Hoje Macau, o destaque à programação do festival literário Rota das Letras... vai ser num único fim-de-semana por causa da pandemia, 2 a 4 de outubro, vai ter homenagem a Henrique de Senna Fernandes e a celebração do centenário da publicação da Clepsydra de Camilo Pessanha cujo poema final termina com as palavras: "Adormecei. Não suspireis. Não respireis."