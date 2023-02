Por Ana António 08 Fevereiro, 2023 • 15:49 Partilhar este artigo Facebook

Imagens de satélite captadas pela empresa Maxar Technologies mostram o antes e o depois do sismo em Kahramanmaras, Islahiye e Nurdagi, na Turquia, revelando a extensão dos danos.

Centenas de prédios de habitação estão completamente arrasados. Em alguns locais surgiram tendas de campanha brancas, que ocupam estradas e campos, onde tentam agora sobreviver os milhares de desalojados.

A contagem do número de mortos causados pelo sismo que atingiu a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro continua a aumentar, enquanto as equipas de resgate enfrentam uma corrida contra o tempo para tentar salvar pessoas presas nos escombros dos edifícios colapsados, um trabalho dificultado ainda pelas condições de um inverno rigoroso.