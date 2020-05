"Boa comida + bom vinho + boa companhia = grandes momentos"

© Reprodução capa jornal El País

No China Daily, orgão oficial chinês, há... amizade. O presidente Xi responde à mensagem de Kim sobre a luta contra o vírus. Kim é Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte e o chefe de estado chinês diz que a China está pronta a ajudar os norte-coreanos no controlo da epidemia. Xi Jinping confia numa vitória final sobre a covid-19 com os esforços conjuntos da China, da Coreia do Norte e da comunidade internacional... esta troca de palavras foi através de mensagem verbal, diz o China Daily... A notícia fala das últimas cartas e visitas mútuas, dos números da epidemia no mundo... quase quatro milhões de infetados e 274 mil mortos... da China vão-se sabendo os números oficiais, a notícia só não diz quantos infetados e quantos mortos na... Coreia do Norte.

O Global Times, também em língua inglesa e também publicado a partir de Pequim, tranquiliza-nos... ou nem por isso, só de falar no assunto... diz que "Guerra China-Estados Unidos é improvável apesar da crescente hostilidade"... E depois explica o artigo assinado por Yang Sheng: "o falhanço em lidar com a epidemia de Covid-19 fez aumentar a hostilidade de Washington em relação à China e fez escalar a preocupação de que a degradação dos laços bilaterais possa levar a uma guerra entre as duas potências, mas especialistas chineses asseguram o país tem suficiente capacidade nuclear para assegurar MAD - Mutually Assured Destruction, que é o mesmo que dizer Destruição Mútua Garantida... em inglês fica melhor porque o acrónimo MAD se for palavra, significa louco...

No Jerusalem Post, em Israel, "três países do Golfo procuram parceria com Israel para combater o coronavírus"... sabe-se que não é de hoje que há - muitos nos bastidores, à boca pequena - cooperação técnica, até militar entre monarquias árabes sunitas do Golfo e o estado judaico, mas agora lemos sobre o interesse do Bahrain e de outra monarquia na região pela resposta que um centro hospitalar israelita deu à pandemia e que os Emirados Árabes Unidos dizem oficialmente (pelo embaixador na ONU) que querem trabalhar com Israel na busca de uma vacina.

O Times of India diz que os comboios de passageiros voltam aos carris a partir de amanhã... Vão ligar Nova Deli às outras principais cidades indianas e as reservas podem ser feitas a partir das quatro da tarde de hoje... E isto, quando, pela primeira vez, o país teve um recorde de mais de 4 mil casos num dia. E 113 mortos, o segundo dia mais elevado em termos de mortalidade.

No El País, há no topo da primeira página uma oportuna foto de Paco Puentes. Vemos um quadro negro, de ardósia, como nas salas das escolas antigamente, só que esta ardósia está num café... por cima da máquina de tirar café, cimbalinos, bicas... coisa industrial mesmo... podemos ler "boa comida + bom vinho + boa companhia = grandes momentos"... E, ao lado, o café ajuda a quem dorme pouco e sonha muito... A legenda diz que meia Espanha começa hoje a pôr-se em marcha... a arrebitar, que é como quem diz, a desconfinar. Há ainda uma reportagem sobre uma cidade que se afunda... não é em Espanha mas o nome é hispânico... Las Vegas, nos Estados Unidos: a cidade dos casinos perde a aposta no turismo como única indústria... Para se ter uma ideia: 98% dos filiados no sindicato da hotelaria... 98%... ficaram sem emprego. Resposta difícil, por mim falo, tem a pergunta que faz o título da notícia ao lado, ainda na primeira do El País: "É possível deixarmos de tocar na nossa cara"?

O La Razón diz que em Espanha está em marcha um plano de austeridade para evitar o resgate, que os ministros económicos do PSOE admitem intervir se Pablo Iglésias, líder da Unidas Podemos e vice-presidente se impuser... no título que faz a manchete: Calviño pressiona Iglésias para fazer cortes em 2021. Como o desconfinamento não é igual em todo o país, este jornal diz que Valência e Andaluzia acusam a Moncloa, isto é, o governo de "favoritismo" na de-escalada.

O ABC, também em REsapnha, traz uma sondagem: diz que o PP, Partido Popular capta 250 mil votos do PSOE e 650 mil do Cuidadanos e do Vox... fica então assim: 28,7 e 120 deputados para os socialistas de Pedro Sánches, 27,1% e 115 deputados (seriam mais 26 do que tem atualmente o PP)... 11,7% para o Vox com uma descida de 17 deputados (de 52 para 35), o Podemos com menos 7 deputados, teria 28 equivalentes a praticamente 11% nas intenções de voto... e em quinto lugar, o Cuidadanos de Inês Arrimadas com 5,9% e a perder dois dos atuais dez deputados.

Em França, no L"Opinion, "os franceses desconfinados mas desafiadores"...

No Fígaro, "como o teletrabalho se impõe nas nossas vidas"... Donald Trump está na primeira página deste diário francês... olha de lado na direção de alguém que lhe estende uma máscara... no título, "o trumpismo ao revelador do coronavírus".

No jornal Hoje, Aujourd"Hui, "Se reiniciamos é graças a eles"... e lá vemos fotos de médicos, operadores de caixas de supermercado, paquetes, polícias, vendedores e distribuidores de jornais, ajuda ao domicílio... o jornal chama-lhes "os nossos heróis do quotidiano". E acrescenta: "Obrigado a vocês".

Em Itália, o Correiere Della Sera faz manchete uma notícia relacionada com migrantes: "Migrantes, outro atraso é devido ao decreto. O ministro da economia e finanças Gualtieri anuncia um desconto no Irap"... o imposto regional sobre a atividade produtiva.

Nos jornais ingleses, Boris Johnson aparece em grande destaque... O Daily Mail diz que "Boris mantém o travão"... No Independent "Johnson alivia o confinamento"... No Daily Telegraph, "A Longa estrada para a liberdade"... no Daily Express, "Boris: a nossa estrada para a liberdade... em passos de bébé".